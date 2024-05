Proposition de théâtre documenté, le nouvel opus de Radio Live (projet initié par Aurélie Charon et Amélie Bonni en 2013) ravive la mémoire et raconte la guerre, la résistance, l’engagement… Quand trois jeunes femmes et leurs mères, incarnant le réel du monde, offrent un moment de partage d’une force et d’une beauté universelles.

Des tables et des chaises de bureau. Des écrans de diffusion vidéo. Une guitare. Des pupitres et des micros. Un ordinateur à partir duquel Amélie Bonnin (en alternance avec Gala Vanson) réalisera bientôt des images qui, projetées en fond de scène, alimenteront la dimension visuelle de Vivantes. Assise à côté d’elle, Aurélie Charon attend de donner le départ de la représentation. Installées à divers endroits du plateau, les autres protagonistes sont, elles aussi, déjà là. Il y la chanteuse Emma Prat (en alternance avec Dom La Nena) qui créera de très belles pages vocales et musicales. Il y a, enfin, Oksana Leuta, Hala Rajab et Ines Tanović, jeunes femmes originaires d’Ukraine, de Syrie et de Bosnie. Leurs existences seront les cœurs vibrants et palpitants de ce nouvel opus de Radio Live. Né sur les ondes, ce projet de théâtre documenté a pour ambition de partager, en public, les témoignages de jeunes gens de diverses nationalités « habités par des questions d’engagement et d’identité ». Ce dispositif, Aurélie Charon le présente aux spectatrices et spectateurs, micro à la main, avant d’entamer, avec les trois trentenaires, un jeu de questions/réponses à partir duquel se déploieront les cheminements entrelacés d’une histoire collective en construction.

Le cœur et l’esprit

Disons-le d’emblée, ce rendez-vous est captivant. Il touche le cœur autant que l’esprit, donne lieu à des moments de communion et d’échange d’une rare intensité. Sur scène, en éclairant leur passé, mais aussi leur présent, Oksana, Hala et Ines racontent le monde. Notre monde. Notre histoire. Elles s’appuient sur toutes sortes de documents — photos, vidéos, chansons…— pour dire ce qu’était leur quotidien avant la guerre, aussi pendant. Elles expliquent comment s’est posée, pour elles et pour leurs proches, la question de l’exil. Comment elles y ont répondu. Leurs mots sont simples et parfois drôles. Ils révèlent du courage et de l’exigence. Ce nouvel épisode de Radio Live porte bien son titre. Vivantes, ces jeunes femmes le sont ô combien. Comme le sont leurs mères, qui témoignent elles aussi, par le biais de vidéos ou, pour l’une d’entre elles, en faisant le voyage jusqu’à nous. Toutes prennent la parole avec force. A fleur de sensibilité, sans esprit d’importance, elles nous donnent, avec beaucoup d’élégance, une belle et grande leçon de résilience, de liberté.

Manuel Piolat Soleymat