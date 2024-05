Le festival d’Alba : le sens de la rencontre est roi.

Avec La Cascade – Pôle National Cirque d’Alba-la-Romaine, le cirque célèbre comme chaque été le présent entre château et bourg médiéval.

« Ni d’hier, ni de demain, mais d’un présent absolu, avec ses circonvolutions ». Ainsi sera la 15ème édition du Festival d’Alba, selon les mots d’Alain Reynaud, directeur-artiste de La Cascade, Pôle National Cirque situé non loin de là, à Bourg-Saint-Andéol. Du 9 au 14 juillet, 13 créations circassiennes et bien des à-côtés viennent se nicher qui dans le théâtre antique d’Alba-la-Romaine, qui au village, à la Carbunica, ou encore au Théâtre des Roches. En extérieur ou en intérieur, le cirque contemporain n’est guère freiné par le cadre historique pour se déployer sous toutes ses formes. L’acrobatie est à l’honneur, avec l’impressionnant Salto de la compagnie El Nucleo, où 11 acrobates défient les déterminismes sociaux en même temps que les lois de la gravité. Avec Huellas d’Olivier Meyrou et Matias Pilet, l’acrobate rejoint le chasseur-cueilleur lors d’un voyage archéologique à travers le temps. La vaste création de jonglage de la Cie Ea Eo, Les Fauves, quitte pour l’occasion son chapiteau pour se jouer sous les étoiles. Le clown est aussi particulièrement célébré : des figures historiques de la discipline, comme Les bleus de travail, côtoient de jeunes pousses telles que Macarena Gonzalez Neuman et d’autres qui se mêlent à diverses disciplines. À Alba, le sens de la rencontre est roi.

Anaïs Heluin