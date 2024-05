« Noces de crins » de Bartabas

Création 2024 : Bartabas met en scène les écuyers et les chevaux du Cadre noir de Saumur et de l’Académie Équestre de Versailles dans un ballet mêlant rectitude et volutes, masculin et féminin.

Bartabas et l’Académie Équestre de Versailles (la compagnie-école installée depuis vingt ans dans la Grande Écurie du château de Versailles) font leur retour dans la Grande Halle de La Villette à l’occasion de deux spectacles équestres d’envergure : l’opus 2024 de La Voie de l’écuyère et Noces de crins, en collaboration avec le Cadre Noir de Saumur. Pour cette nouvelle création, vingt-cinq cavaliers et une quarantaine de chevaux « conjuguent tradition et modernité, rigueur et émotion » dans une suite de tableaux chorégraphiés sur des musiques d’Arandel, recrées à partir de l’œuvre de Bach. L’équitation française voit ainsi réunies ses deux institutions d’excellence en un dialogue entre l’art et le sport et une rencontre inédite où alterneront sauteurs montés, escrime à cheval, carrousel et longues rênes.

Catherine Robert