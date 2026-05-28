Sandie Masson propose une radiographie du couple, qu’elle interprète avec Benoît Giros, auscultant avec délicatesse le véritable amour, qui considère l’autre comme un sujet plutôt qu’un simple objet.

Paul et Julie assistent à un spectacle. Trois couples en crise tentent de sauver leur relation. Témoins des histoires authentiques qui se déroulent devant eux, Paul et Julie s’ouvrent et se racontent à leur tour. « Panser, réparer les liens défectueux : dans tous les spectacles que j’entreprends, il y a cette dimension en filigrane, cette envie. », dit Sandie Masson, qui suit ici le chemin que dessine la psychothérapie et son rôle de catalyseur « pour réorganiser une relation plus vraie, afin de cultiver le véritable amour, celui qui ose accepter l’autre dans sa globalité ». Mêlant l’émotion au rire, Sandie Masson et Benoît Giros conduisent leurs personnages vers la révélation d’eux-mêmes à travers l’analyse de leur rapport à l’autre. Paul et Julie sont transformés grâce au théâtre, offrant au public de se reconnaître dans cette entreprise salvatrice où tombent les masques.

Catherine Robert