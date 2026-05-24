Coup de cœur de Mourad Merzouki, cette création puissante explore les relations humaines avec une virtuosité impressionnante.

Dans La Grande Vie, la chorégraphe Manon Bouquet part d’un territoire intime : ces instants où les liens, notamment familiaux ou personnels, vacillent, où quelque chose se fissure, se déplace. Depuis des années, elle observe et traverse elle-même ces moments de bascule. Ce sont ces secousses minuscules, ces émotions universelles qui affleurent dans le réel, qu’elle cherche à transformer en matière chorégraphique. Sa création se veut résiliente, profondément authentique, comme un geste tendu vers celles et ceux qui reconnaîtront, dans le mouvement, un fragment de leur propre histoire. Neuf interprètes portent cette traversée. Chacun arrive avec son vécu, ses cicatrices, ses élans, et c’est cette charge personnelle qui irrigue les six tableaux de la pièce.

Cinématochorégraphique

La danse y est physique, instinctive, nourrie des parcours multiples du groupe, du hip-hop au voguing, du classique au break. Les corps oscillent entre retenue et débordement, entre précision et abandon, comme si chaque geste cherchait à atteindre le point exact où naît l’émotion. L’espace scénique, immaculé, presque clinique, vise à agir comme un révélateur. Tables, bancs, cubes et échafaudages deviennent des partenaires de jeu, des obstacles, des refuges. Ils dessinent un paysage intérieur en perpétuelle mutation. Manon Bouquet, qui imagine d’abord ses idées comme un film dansé, insuffle à la scène travellings imaginaires, gros plans, points de vue mouvants. La Grande Vie se veut traversée émotionnelle, comme une tentative de réconciliation avec ce qui nous traverse et parfois nous déborde, où l’on se surprend, en observant ces corps, à reconnaître quelque chose de soi.

Agnès Izrine