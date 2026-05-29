Waiting for Audience est un spectacle de théâtre très visuel, en mandarin surtitré, présenté par la compagnie singapourienne Nine Years Theatre (九年剧场). Elle interroge avec drôlerie et sensibilité une question ô combien importante pour le public avignonnais : à quoi le théâtre sert-il ?

Nine Years Theatre est une compagnie de théâtre basée à Singapour, mais qui trouve ses racines dans un fonds culturel chinois. Le travail de Nelson Chia et de Mia Chee, non seulement interprètes mais aussi respectivement metteur en scène et productrice de ce spectacle, est donc fondamentalement multi-culturel. Nine Years Theatre s’intéresse, dans ses créations, à la relation entre le théâtre, la société et le public. Et c’est exactement à cet endroit que Waiting for Audience vient nous interpeller, en utilisant astucieusement l’artifice de la mise en abîme. Les deux personnages, A et O, sont des acteurs qui entrent sur la scène d’un vieux théâtre. Ce dernier est sur le point d’être démoli, et c’est le soir de la dernière représentation. La salle est vide. Le public sera-t-il au rendez-vous ?

Une mise en abîme qui pose des questions profondes

La proposition tient à peu : la situation est simple, la distribution minimale, la scène juste encombrée du bric à brac que l’on peut s’attendre à trouver dans un théâtre en cours de déménagement ou de travaux. C’est exactement ce qu’il faut pour tester ce que Waiting for Audience se propose de tester : comment cet effet que l’on appelle « magie du théâtre » opère-t-il ? Sous les dehors absurdes des interactions de ces deux personnages aux accents beckettiens, qui tirent leur palette de jeu aussi bien du clown que du théâtre physique, se cachent des questions très réelles sur ce qu’est le théâtre et sur ce qu’il nous fait, nous qui acceptons de devenir membres de son public. Avons-nous besoin du théâtre ? Le théâtre a-t-il besoin de nous ? Waiting for Audience nous invite, entre deux sourires, à nous poser la question.

Mathieu Dochtermann