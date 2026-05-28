Conçu pour les salles de classe et autres lieux non-théâtraux, [poíēsis] de Florian Goetz et Jérémie Sonntag est une irruption poétique dont notre regard sur le monde ne sortira pas indemne.

Deux individus entrent dans une salle de classe, ou selon les représentations dans une médiathèque, une bibliothèque ou autre lieu. Incarnés par Florian Goetz et Jordan Sajous, ces personnages ont l’air quelque peu désorientés et ils ont une bonne raison de l’être : ils viennent de mondes interstellaires, et sont surpris de trouver la Terre et ses habitants dans un pareil état de souffrance, dans une telle détresse. Avec pour seul bagage du papier, des post-its et une enceinte portable, ils se lancent dans une entreprise de ré-enchantement sinon du monde, du moins du petit endroit où ils ont atterri. La poésie est leur outil. Les deux complices ont beau n’avoir pas grands moyens matériels à déployer, ils sont riches de poèmes d’hier et d’aujourd’hui. Le montage de textes qu’ils partagent avec leurs spectateurs a été réalisé par Florian Goetz et Jérémie Sonntag, dont la compagnie Les arpenteurs de l’invisible revendique « un théâtre de l’altérité, du multiple, du ‘’tout-monde’’ ».

Anaïs Heluin