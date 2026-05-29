Dans Jimmy, la Compagnie Troisième Génération mobilise un théâtre très corporel pour camper une histoire au premier abord extraordinaire, mais pourtant inspirée de la réalité. Celle d’un jeune homme capable de commettre la plus improbable des usurpations d’identité.

La Troisième Génération est la compagnie associée à L’Odyssée de Périgueux. Son travail consiste à développer un langage théâtral et corporel pour écrire des spectacles où le mime a autant d’importance que le texte et vient le compléter voire le percuter. Sa façon de porter les récits à la scène est inspirée par le montage cinématographique : cela se vérifie dans Jimmy, où le travail des images sur scène produit des ruptures de sens, ouvre des brèches où l’imagination des spectateurs peut s’engouffrer. Jimmy, c’est une fiction née d’une histoire vraie, celle de Frédéric Bourdin, dit « le Caméléon », un usurpateur d’identité aussi effrayant que génial, dont la pièce se demande s’il n’est pas, surtout, un être désespéré de recevoir l’amour des autres.

Le poids des mots conjugué à la force des images

Jimmy est un peu une enquête, un peu une confidence aussi, certainement une mise en abîme de l’âme humaine. Sur scène, les six interprètes portent un texte, jouent divers rôles qui gravitent autour de ce jeune homme hors normes, mais l’expression passe également par le mouvement, qui prend le relais de la parole pour exprimer l’émotion, autrement, et surprendre les habitudes de regard des spectateurs. La mise en scène est dépouillée, le plateau presque nu, et la lumière découpe des espaces de jeu pour compartimenter le récit. Jimmy est une réflexion vertigineuse sur les identités et les masques, sur la vérité et le mensonge, mais aussi sur notre soif de nous connecter aux autres et notre besoin de croire.

Mathieu Dochtermann