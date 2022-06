Kill Tirésias des chorégraphes Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos

Paola Stella Minni et Konstantinos Rizos font rimer beauté et étrangeté, mythologie et philosophie dans un duo surprenant.

Ce serait réducteur de vous présenter seulement comme chorégraphes… Quelle est votre démarche artistique ?

Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos : On s’est rencontrés au CCN de Montpellier dans la formation du master Exerce, et la première chose qu’on a faite ensemble a été de créer un album de musique ! Mais le centre de notre travail reste la chorégraphie, car nous voulons créer des spectacles pour le plateau où la question du corps est centrale, mais avec une approche plurielle. Konstantinos crée tous les sons de nos pièces. Nous sommes chorégraphes, mais nous aimons explorer d’autres langages.

Pourquoi s’attacher à la figure de Tirésias ?

P.S.M. & K.R. : Avant cette figure, il y a eu un geste, que l’on a vu lors d’une exposition d’un ami plasticien : le fait de se dessiner de faux yeux sur les paupières. Nous avons tout de suite vu le potentiel chorégraphique de ce geste. Danser les yeux fermés fait partie du travail du danseur contemporain, mais c’est comme si le fait de se dessiner de faux yeux ouvrait une autre hypothèse de perception. C’est porter un masque, avoir accès aux sensations et perceptions liées aux yeux fermés, et en même temps affirmer qu’on voit sous le masque. Qu’est-ce qu’on voit ? C’est l’énigme qu’il reste à résoudre. Tirésias est arrivé par la suite. J’ai lu un texte de l’auteur italien Andrea Camilleri, devenu aveugle, une sorte d’analyse de la façon dont la figure de Tirésias a changé au cours des siècles. C’est comme si elle revenait à chaque fois qu’il y a une peste. Il y avait l’évidence de son retour en cette période Covid.

« Nous voulons nous concentrer sur une ambiance, créer la sensation que quelque chose arrive. »

Pour autant, vous ne vous intéressez pas à la narration. Comment le spectateur rentre-t-il dans l’histoire ?

P.S.M. & K.R. : Nous voulons nous concentrer sur une ambiance, créer la sensation que quelque chose arrive, peut-être une potentielle catastrophe, que l’on ne voit pas mais que l’on sent ; et transférer cette sensation au public. Nous travaillons sur des états de corps, et des transformations assez subtiles d’un état à l’autre. L’état du corps est très influencé par des lectures, des films, notamment le travail de Pasolini, ou le texte de Nietzsche, De la vision et de l’énigme, dans Ainsi parlait Zarathoustra. Le geste reste assez mystérieux. L’idée d’énigme est très importante, avec la mort de Tirésias qui pose question. Riche d’imaginaire, la figure de Tirésias circule. C’est presque une question philosophique qui traverse notre état de présence.

Propos recueillis par Nathalie Yokel