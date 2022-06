Frédéric Krivine monte Les passagers, mise en scène de Laurent Capelluto

La pièce a été inspirée au scénariste, auteur et réalisateur, Frédéric Krivine, par un fait divers politique, dont Israël était le théâtre, au sujet explosif tant il soulève de paradoxes inhérents à l’humanité.

« Cette rencontre explosive entre un homme et une femme, un terroriste et une passagère, le premier sauvant la deuxième avant de tuer à l’aveugle, m’a hanté. J’ai écrit la pièce d’une traite », confie Frédéric Krivine. La fiction imaginée par l’auteur prolonge l’action : le soupçon pèse sur l’héroïne, Amina, miraculeusement épargnée. Pour avoir échappé, in extremis, à la charge d’explosifs qui a fait sauter les passagers du bus d’une ligne très fréquentée de Jérusalem, elle est suspectée par un officier de police israélien d’avoir été complice de l’action terroriste. La comédienne Axelle Maricq, forte d’une trentaine années de carrière, est cette Amina soumise à un interrogatoire serré. En alternance, Emmanuel Salinger ou Benoît Verhaert tiennent le rôle de l’inspecteur Stern. Le metteur en scène Laurent Capelluto, comédien lui-même, ayant travaillé avec quelques grands noms de la réalisation contemporaine, dirige le duo.

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens