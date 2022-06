40ème édition du Festival Le Totem

Cette année encore, le Totem, scène conventionnée dédiée à la jeunesse, propose une programmation riche à destination du jeune public. Le lieu profite du Festival d’Avignon pour organiser la 40ème édition de son propre festival. Tour d’horizon.

12 spectacles de création contemporaine seront présentés du 9 au 26 juillet. L’ensemble des disciplines du spectacle sont convoquées : théâtre, marionnettes, cirque, musique ou poésie visuelle, pour proposer aux plus jeunes une offre riche et nourrie, dans le sillage de l’effervescence festivalière destinée « aux adultes ». Une première édition pour Mathieu Castelli, qui prend la suite de la direction de Claire Wilmart, et la fin d’une saison marquée par un premier temps fort, le festival Festo Pitcho au printemps, à destination des scolaires.

De belles opportunités artistiques pour tous

Le spectre des petits spectateurs attendu est large : dès 6 mois pour Dodo, de la Maïrol Compagnie, dès 9 ans pour La Tête ailleurs de la Compagnie du Dagor, et jusqu’à 12 ans pour Les Petits Touts de la Compagnie Blablaproductions. Le festival sera également l’occasion de participer à une déambulation sonore L’Ouïe y es-tu ? du Collectif du Grain à moudre, dans la cour Bonheur, mais aussi de contribuer à la construction du spectacle C’est tes affaires de la Compagnie Prédüm. Le Totem propose une ouverture à tous les publics, de la découverte des œuvres à la pratique, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Louise Chevillard