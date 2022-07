Je vous écris dans le noir, une étonnante et bouleversante confidence façonnée par Sylvie Van Cleven

Sylvie Van Cleven délivre une étonnante et impressionnante interprétation, qui fait entendre la voix intérieure de Pauline Dubuisson (1927-1963), jugée pour le meurtre de son ex-amant, dont le procès défraya la chronique dans les années 1950. Tout sonne juste dans cette délicate partition, adaptée du roman de Jean-Luc Seigle.

Son histoire tragique a inspiré La Vérité d’Henri-Georges Clouzot, avec Brigitte Bardot, mais aussi Portrait d’une Femme de Michel Vinaver ou encore La petite Femelle de Philippe Jaeneda. L’originalité du roman de Jean-Luc Seigle est d’envisager l’histoire du point de vue de Pauline, en une partition captivante qui fait revivre la voix intérieure de la jeune femme, retraçant tout un faisceau de relations, dressant aussi un portrait de l’époque. À 15 ans seulement elle fut embarquée dans une relation avec un officier allemand, un an plus tard au moment de la Libération elle fut tondue et violée. Elle connut ensuite l’amour avec Félix, qui la quitta et qu’elle a assassinée. Mais l’histoire commence beaucoup plus tard, à Essaouira, où, médecin, elle s’est construit un refuge. Avant d’épouser Jean, qu’elle a rencontré au Maroc, elle lui révèle son passé, et tout s’écroule.

Un destin hors du commun

Oscillant entre diverses temporalités, voyageant entre le Maroc, la France, la cour d’assises…, la comédienne et metteure en scène Sylvie Van Cleven livre une étonnante prestation, d’une délicatesse et intensité extrêmes. Elle est Pauline, une femme suicidaire et désirante, fragile et combattante, transgressive et infiniment blessée. Formidablement précis et subtil, le jeu de Sylvie Van Cleven libère l’amplitude et la portée symbolique d’un destin hors du commun, révèle aussi l’ampleur des « vices et fantasmes que les hommes projetaient » sur elle. Ce qui transparaît aussi, c’est l’idée que Pauline est un peu toutes les femmes, malgré son évidente singularité. Son portrait pointilliste, mis en scène de manière habile et limpide par Sylvie Van Cleven et Gilles Nicolas, invite au courage et touche au cœur.

Agnès Santi