L’Histoire du soldat de Stravinsky

Karelle Prugnaud met en scène l’ouvrage sans pareil de Stravinsky, non pas opéra, mais histoire « lue, jouée et dansée ».

Le Théâtre du Châtelet a son histoire liée à celle d’Igor Stravinsky. C’est sur cette scène que s’installent les Ballets russes de Diaghilev lorsqu’ils créent, en 1911, Pétrouchka, dans les décors fastueux d’Alexandre Benois. Quelques années plus tard, en plein conflit mondial, c’est à un projet bien différent que s’attèlent Stravinsky et l’écrivain vaudois Charles-Ferdinand Ramuz : une sorte de théâtre ambulant, renouant avec l’esprit du théâtre de tréteaux pour rejouer le mythe de Faust – un Faust rural, quelque part « entre Denges et Denezy ».

Des musiciens sur scène

Dans cette Histoire du soldat l’orchestre est réduit à seulement sept instruments, mais sublimés par le génie rythmique et harmonique de Stravinsky, qui réinvente de façon très savante une façon de musique populaire. Le compositeur soulignait « l’intérêt que présente pour le spectateur la visibilité de ces instrumentistes ayant chacun à jouer un rôle concertant. Car j’ai toujours eu horreur d’écouter la musique les yeux fermés, sans une part active de l’œil. Ce sont ces idées qui m’incitèrent à placer mon petit orchestre bien en évidence d’un côté de la scène, tandis que de l’autre côté se trouvait une petite estrade pour le lecteur. Cet agencement précisait la jonction des trois éléments essentiels de la pièce : au milieu, la scène et les acteurs flanqués de la musique d’un côté et du récitant de l’autre ». Voilà donc l’enjeu pour la metteuse en scène Karelle Prugnaud, qui pourra compter sur les circassiens de la compagnie Pré-O-Coupé, et sur les musiciens réunis en orchestre ad hoc sous la direction d’Alizé Léhon, afin d’intégrer pleinement la narration, l’action théâtrale et chorégraphique et la musique.

Jean-Guillaume Lebrun