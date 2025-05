L’édition 2025 du festival Un Temps pour Elles poursuit l’exploration du répertoire des compositrices d’hier et d’aujourd’hui, avec 13 concerts dans 7 lieux patrimoniaux du Val-d’Oise.

Vitrine de diffusion du projet La Cité des Compositrices, fondée par la violoncelliste Héloïse Luzzati en 2020 sous le nom elleswomencomposers, le festival Un Temps pour Elles ouvre son cinquième anniversaire à l’abbaye de Maubuisson, dans un week-end jalonné d’œuvres de la suffragette britannique Ethel Smyth, depuis l’ouverture autour du personnage de Colombine, jusqu’au programme de l’Ensemble Les Illuminations qui traverse les époques. De Elisabeth Jacquet de la Guerre au XVIIème siècle jusqu’à, de nos jours, Sofia Goubaïdoulina, Kaija Saariaho et Claire-Mélanie Sinnhuber, en passant par la soirée Belle Époque des Zeliha associant le Trio pour violon, violoncelle et piano d’Ethel Smyth et l’op. 24 de Charlotte Sohy.

Redécouverte du répertoire foisonnant des compositrices

Les trois week-ends suivants naviguent dans le Val-d’Oise, entre la musique baroque française à Jouy-le-Moutier le 15 juin, un portrait de Agathe Backer-Grøndahl, avec des mélodies et des pièces pour piano qui font redécouvrir la romantique norvégienne à La Roche-Guyon le 22, deux quintettes avec violoncelle de Louise Farrenc et Luise Adolpha Le Beau à Vigny le 28, et des créations contemporaines inspirées par des fresques préhistoriques le 29 à L’Isle-Adam. Comme les années précédentes, le festival retrouve le domaine de Villarceaux pour la clôture, articulant cette fois les liens avec la nature sur le thème des saisons, avec trois florilèges, allant des chants de printemps aux soirs d’hiver en passant les nuits d’été.

Gilles Charlassier