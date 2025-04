De Paganini à Villa-Lobos, de Falla au blues, le guitariste Philippe Mouratoglou s’associe au dessinateur Emmanuel Guibert pour rendre hommage en musique à Alan Cope, héros du roman graphique La Guerre d’Alan.

La rencontre qui a donné lieu à La Guerre d’Alan, entre un vétéran de la Seconde Guerre mondiale et le jeune Emmanuel Guibert, a déjà eu son appendice musical, une évocation aux accents de jazz de cette vie singulière, pleine de rencontres, entre les États-Unis et l’Europe (« La musique d’Alan », 1 CD Vision fugitive). Ce concert élargit la peinture musicale de l’admirable conteur – et fervent mélomane – qu’était Alan Cope. La musique est très présente dans les albums où Emmanuel Guibert a recueilli la vie d’Alan ; elle prend ici corps sous les doigts de Philippe Mouratoglou et par sa voix, associée à celle du dessinateur.

Jean-Guillaume Lebrun