Le 45ème Festival de Saint-Céré

La foisonnante et éclectique édition 2025 du Festival de Saint-Céré fait la part belle aux voix et propose une nouvelle production de Rinaldo de Haendel.

La soirée d’opéra en plein air dans la cour du Château de Castelnau est, depuis plusieurs décennies, un point d’orgue incontournable du Festival de Saint-Céré. Première production dans le cadre d’un partenariat pour trois ans du Théâtre de l’Usine avec la co[opéra]tive, la reprise, les 1er, 3 et 5 août, du Rinaldo de Haendel mis en scène par Claire Dancoisne fait le pari du merveilleux baroque, avec machines et marionnettes, le contre-ténor montant Paul Figuier dans le rôle-titre, Bertrand Cuiller et Le Caravansérail en fosse. Les 22 représentations éclectiques, tant en termes de genre que de répertoire, font la part belle à la voix et aux femmes, avec deux récitals de mezzo, Eleonore Pancrazi le 28 juillet, et Marie-Laure Garnier, le 4 août, dans une redécouverte de Jeanne Leleu soutenue par la Cité des Compositrices, mais aussi à travers un portrait de Judy Garland avec Neima Naouri le 27 juillet, un condensé de l’univers des comédies musicales de Sondheim par Sarah Lazerges et Vincent Vittoz le 31, ou encore, le 7 août, un hommage à Nina Simone par Claron McFadden.

Gilles Charlassier