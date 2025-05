69e édition du Festival Menuhin de Gstaad

Cette 69e édition du festival suisse porte haut les idéaux humanistes de son fondateur Yehudi Menuhin.

Le festival Menuhin se veut à l’image de son fondateur : il allie l’excellence musicale – avec des artistes invités comme Daniil Trifonov (27 juillet), Yunchan Lim (29 juillet, avec son maître Minsoo Sohn), Víkingur Ólafsson (31 juillet), András Schiff (2 août), Khatia Buniatishvili (10 août), la violoncelliste Sol Gabetta (30 juillet, 3 et 9 août) ou encore la mezzo Marina Viotti (23 août) – à l’engagement auprès des jeunes artistes. Ainsi, la chapelle, au cœur de la station alpestre, accueille-t-elle chaque samedi matin les solistes de demain – de la flûtiste Lucie Horsch à la harpiste Tjasha Garfner en passant par le violoniste Georgii Moroz ou le violoncelliste Krzysztof Michalski.

Transmission et humanisme

Surtout, le festival se double d’une importante académie musicale, guidée par des artistes tels Mirga Gražinytė-Tyla et Jaap van Zweden et le Gstaad Festival Orchestra (direction), András Schiff (piano), Rainer Schmidt (cordes), Ludovic Tézier (voix)… Un orchestre de jeunes et un orchestre amateur interviennent également dans la programmation du festival. Enfin, rattachant la musique au destin du monde, comme le faisait l’humaniste Lord Menuhin, le festival s’interroge depuis 2023 sur les changements que porte notre époque, et plus spécialement cette année sur la question des migrations, portée notamment par les programmes de Fazil Say (20-24 juillet), Patricia Kopatchinskaja (3 et 8 août), et par un hommage à Chostakovitch, l’exilé intérieur, mort il y a cinquante ans.

Jean-Guillaume Lebrun