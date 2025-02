Julien Leroy dirige l’Orchestre national d’Île-de-France

Un programme passionnant et foisonnant où trois compositeurs majeurs des cent dernières années – Webern, Eötvös et Adès – revisitent Bach, Mozart et Couperin.

L’orchestration par Webern de la fugue (Ricercata) de l’Offrande musicale est l’un des plus beaux hommages jamais rendu à Bach. L’élève de Schoenberg fait entièrement siens les rythmes et le contrepoint du cantor, qu’il éclaire au plus juste par son incroyable palette de couleurs orchestrales. Le regard de Thomas Adès sur la musique du Grand Siècle (Trois études d’après Couperin) comme le Dialog mit Mozart de Péter Eötvös sont plus de biais : on reconnaît le modèle mais tout ici est inventé. Le modèle, justement, l’excellent Julien Leroy, chef tout-terrain, le révèle avec la Musique funèbre maçonnique de Mozart et sa Symphonie « Haffner », qui n’est pas elle-même sans regarder vers le langage de Bach.

Jean-Guillaume Lebrun