Paul Serri, Marie-Laure Garnier, Quatuor Hanson

Une approche intéressante du concert : avant d’interpréter des pages de Chausson et Respighi, les musiciens invitent à découvrir comment la musique vient à naître, du manuscrit aux ultimes répétitions.

Le Théâtre de la Concorde se veut un lieu ouvert, un atelier de la citoyenneté. La musique y a sa place, à condition de ne pas se réfugier dans un mystère inaccessible ; il s’agit tout au contraire d’y montrer les musiciens au travail. Confié à Paul Serri et ses amis chambristes, un cycle de neuf rendez-vous propose cette saison de parcourir un répertoire large – de Bach et Mozart à une création de Vincent Leterme (le 26 avril) – en donnant au public des clefs d’écoute. Le concert du 22 mars explore avec le Quatuor Hanson et la pianiste Fiona Mato « le lyrisme dans la musique de chambre » à travers des œuvres qui trouvent leur expression à l’écart des canons formels, qu’elles convoquent la voix (Il Tramonto de Respighi et la Chanson perpétuelle de Chausson avec la soprano Marie-Laure Garnier) ou les seuls instruments (le Concert, toujours de Chausson).

Jean-Guillaume Lebrun