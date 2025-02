La Clémence de Titus par Opera Fuoco

David Stern dirige une nouvelle production de La Clémence de Titus de Mozart, avec la troupe de jeunes chanteurs de l’Atelier Lyrique Opera Fuoco.

Composé en 1791, la même année que La Flûte enchantée, La Clémence de Titus, commandé pour le sacre de Leopold II comme roi de Bohème, dépasse le cadre formel alors un peu dépassé de l’opera seria. Adapté par Mazzolà, le livret de Métastase, qu’une quarantaine de compositeurs avaient déjà utilisé depuis un siècle, permet à Mozart de mettre en musique des thèmes moraux, sinon philosophiques, déjà abordés dès ses premiers opus, Lucio Silla et Idoménée – ici les intrigues de Vitellia pour le trône qui corrompent Sesto et seront finalement pardonnées par la magnanimité du prince. Après avoir été un peu méprisé au XXème siècle, le génie des portraits psychologiques de La Clémence de Titus, à l’exemple du grand rondo concertant de Vitellia pour cor de basset, Non più di fiori, est à nouveau reconnu à l’égal des grands chefs-d’œuvre lyriques de Mozart.

Gilles Charlassier