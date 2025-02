Hommage aux victimes du nazisme

Sous la baguette de son nouveau directeur musical, Joshua Weilestein, l’Orchestre national de Lille joue Un survivant de Varsovie de Schoenberg et la Symphonie n°13 de Chostakovich.

L’Ancien Testament a inspiré plusieurs œuvres à Schoenberg, telles l’oratorio L’Échelle de Jacob et l’opéra Moïse et Aaron. Sur une idée de la danseuse Corinne Chochem, émigrée comme lui, le compositeur compose une cantate en hommage aux victimes juives du Troisième Reich. En trois langues – l’anglais pour le narrateur, l’allemand pour les nazis et l’hébreu –, Un Survivant de Varsovie retrace l’histoire d’un rescapé du ghetto et des camps de concentration, culminant avec le chœur chantant la prière emblématique du judaïsme, Chema Israël. C’est également en mémoire de la barbarie de la Shoah que Chostakovich conçoit sa Symphonie n°13, surnommée Babi Yar, en référence au plus grand massacre de Juifs en Ukraine. En cinq mouvements, la partition évoque la violence antisémite sur des textes déclamés par une basse et un chœur d’hommes.

Gilles Charlassier