Les Pensées géantes

Le Panthéon accueille la nouvelle création du compositeur Nicolas Frize, une invitation à la lecture et à l’écoute.

Nicolas Frize a souvent conçu ses œuvres en s’installant au long cours dans les lieux mêmes qui allaient les accueillir. Il y débusque alors les sons et les rythmes sous-jacents, auxquels souvent on ne prête plus attention. Il écoute aussi tous ceux qui fréquentent ces lieux de travail et de vie : travailleurs d’une usine, personnel et usagers des Archives nationales, patients et soignants d’un hôpital… Que faire alors au Panthéon ? Peut-être tout simplement faire remonter la mémoire des arts, des sciences et des lettres dont de nombreux représentants occupent la crypte. C’est un concert à voir : « Du hiéroglyphe égyptien à la calligraphie arabe, de l’essai philosophique au manga, de la formule mathématique au roman de science-fiction, jusqu’aux partitions musicales, toutes les formes de langage écrits se rencontrent ici, dans une proposition ludique et animée », portées sur des écrans et soutenues par une musique « comme en apesanteur, discontinue, qui s’enchevêtre lentement dans une forme d’intemporalité ».

Jean-Guillaume Lebrun