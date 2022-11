Julien Andujar met tous ses talents au service de TATIANA, un hommage bouleversant, irrésistiblement drôle et empli de vie à sa sœur disparue.

Tatiana n’aura jamais 18 ans. Cet anniversaire, si symbolique, lui a été volé comme elle a été volée à ses proches, qui continuent de la chercher. De 1995 à 2001, une jeune fille disparait et trois autres meurent dans des conditions similaires près de la gare de Perpignan. Si les trois meurtres sont aujourd’hui élucidés, le corps de Tatiana, disparue la première le 24 septembre 1995, ne sera jamais retrouvé. Ce terrible drame, Julien Andujar l’a vécu aux premières loges et dans sa chair, Tatiana est sa sœur. S’appuyant sur ses talents de comédien, de danseur, de chanteur, interprétant lui-même tous les personnages, de ses parents au gendarme, de son amie d’enfance à l’homme grenouille qui perquisitionna leur puit, il lui dédie vingt-sept ans plus tard un spectacle solaire, véritable ode à l’humour et à la vie.

Un cabaret documentaire

Avant même d’entrer dans la salle, une certaine Valentina, perruque rouge asymétrique, nous accueille avec de la tortilla. Une fois que nous sommes installés, facétieuse et diva, elle raconte avoir acheté le théâtre, nous promet des tours de magie, nous interpelle. Les rires fusent. Lorsqu’elle disparait derrière un rideau blanc traversé de larges traits noirs, exit perruque et robe extravagante, un autre personnage entre en scène et l’histoire commence de s’écrire. De la rencontre des parents en Espagne à l’exil vers Paris puis Perpignan, de la naissance des quatre enfants à la disparition de Tatiana. Julien Andujar nous plonge alors dans le quotidien de l’adolescent de 11 ans qu’il était, si normal lorsqu’il discute avec son inénarrable meilleure copine à l’accent chantant, si différent lorsque sa prof d’anglais l’interpelle « Alors, on l’a retrouvée ? ». Dès que le drame affleure de façon trop prégnante, Valentina, qui s’avère être l’amie imaginaire de Julien, réapparait à la rescousse, provoquant de nouveaux éclats de rire. Et à la chronique de la famille Andujar se mêle celle, hilarante, du spectacle en train de se faire. Seul en scène dans cette autofiction en forme de cabaret documentaire, Julien Andujar nous touche au cœur, avec beaucoup de finesse. Il ne peut exister plus beau moment de partage ni plus belle cérémonie en l’honneur des disparues, plus bel « hommage aux vivant.e.s ».

Delphine Baffour