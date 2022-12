Lucinda Childs et Robert Wilson, monstres sacrés de la scène américaine, sculptent le temps et l’espace dans un Relative Calm totalement réinventé et fascinant.

En 1981, les deux monstres sacrés que sont Lucinda Childs et Robert Wilson créaient ensemble Relative Calm. Ils en présentent aujourd’hui une version totalement réinventée et fascinante dont les premières représentations françaises se tiennent au Théâtre Garonne à Toulouse. Dans un premier tableau, issu de la pièce originelle, douze danseurs et danseuses commencent à sculpter l’espace et le temps sur une musique minimaliste de Jon Gibson. Leurs gestes déliés empruntés au vocabulaire classique mais aussi la géométrie qu’ils dessinent de leurs trajectoires changeantes se répètent tout en se complexifiant imperceptiblement, au même rythme que la partition sonore et que les lignes blanches qui s’accumulent sur grand écran. Une lune d’acier suspendue à un fil, se promenant lentement de cour à jardin et de jardin à cour, rythme la scène. Un deuxième tableau, totalement inédit et terriblement « wilsonien » met en danse Pulcinella Suite d’Igor Stravinsky. Rouge, blanc, noir, lumières tranchantes, les mouvements et attitudes se suspendent en pleine action, ou revisitent les danses de caractère, les jambes tricotant de façon réjouissante et inédite. Un ultime tableau, dont la danse et la musique de John Adams sont issues du spectacle Availiable Light, pièce maîtresse de la chorégraphe, voit les interprètes tournoyer, telles de multiples constellations, dans un élan de plus en plus jubilatoire, tandis que soleils rougeoyants et lunes blanches s’éclairent sur grand écran.

Post modern dance et ballets russes

Entre chacune de ces trois scènes, Lucinda Childs dit des extraits des Cahiers de Nijinski, tandis qu’un léopard au ralenti ou des buffles furieux courent derrière elle. Elle est plus que jamais sublime et captivante à 80 printemps passés. Relative Calm est un spectacle d’une grande cohérence qui réussit à enlacer post modern dance américaine et ballets russes. Gestes, musiques, images et textes y fonctionnent par répétitions, accumulations et variations inattendues, créant un mouvement perpétuel par lequel on se laisse envoûter. Retrouver ces deux immenses artistes, servis par des interprètes impeccables, est un formidable plaisir.

Delphine Baffour