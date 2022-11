Le Monaco Dance Forum revient cet hiver avec un programme hors-norme qui en fait l’événement incontournable de la saison.

Le festival s’ouvre avec The Seven Sins (Les Sept péchés capitaux) par la Gauthier Dance Company / Dance company Theater Haus Stuttgart, qui réunit sept créations mondiales de sept chorégraphes de renommée internationale. Azsure Barton s’attaque à la Paresse, Sidi Larbi Cherkaoui à l’Avarice, Sharon Eyal à l’Envie, Marco Goecke à la Gourmandise, Marcos Mauro à l’Orgueil, Hofesh Shechter à la Luxure et Sasha Waltz à la Colère. Une soirée exceptionnelle en perspective ! Ensuite, la star du Kuchipudi, Shantala Shivalingappa, qui a fasciné Béjart, Pina Bausch ou Bartabas, présente Swayambhu. Entourée de quatre musiciens, elle nous livre de courts récits tirés de la mythologie indienne que sa danse pure et narrative illustre avec virtuosité. Puis, Mattia Russo et Antonio De Rosa s’inspirent de Jeux de Nijinsky pour créer Igra (Jeux, en russe), une pièce évoquant ce trio et ses allusions voilées à des désirs interdits. Mais avec nos deux compères de la compagnie Kor’sia, le trio devient un septuor où la sexualité se révèle ouvertement.

Un festival peut en cacher un autre

La seconde moitié de ce festival, mis à part le formidable Sonoma de Marcos Mauro, une création qui parle de nos peurs et rend hommage à Luis Buñuel et au surréalisme en le transposant dans notre actualité, est surtout l’occasion de revoir quelques pièces maîtresses de Jean-Christophe Maillot pour les Ballets de Monte-Carlo. Avec pour finir en beauté Faust, une œuvre magistrale, ambiguë, qui met en danse la Mort, la vie et le désir d’éternité dans une chorégraphie percutante et sensuelle. Auparavant, on aura pu (re)voir Opus 40, une ode à la jeunesse, qui nous convie à retrouver les sensations de notre enfance, les premiers émois amoureux, les joies secrètes, sur une musique de Meredith Monk, couplée à Noces, une relecture de l’œuvre signée Bronisalva Nijinska et Igor Stravinsky. Et le Monaco Dance Forum, c’est aussi la possibilité pour le public et les danseurs amateurs de s’initier aux styles des compagnies invitées et de découvrir des danses venues du monde entier dans des workshops et masterclasses. A bon entendeur !

Agnès Izrine