Faits et gestes de Noé Soulier

Dans le cadre de 6 x Noé Soulier proposé par le Festival d’Automne, le chorégraphe présente Faits et gestes.

L’exploration de l’œuvre de Noé Soulier en cinq pièces et un film proposée par le Festival d’Automne se poursuit avec Faits et gestes. Dans cet opus créé en 2016, le directeur du CNDC d’Angers interroge la façon dont nous donnons sens au mouvement. Quatre danseurs s’emparent de phrases chorégraphiques qui mêlent actions orientées vers un but pratique et séquences abstraites, improvisant quant à leur orientation, leur ordre, leur longueur et leurs interactions. La claveciniste Maude Gratton leur répond par les oraisons de Froberger et les contrepoints de Bach.

Delphine Baffour