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N°344
mai 2026
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Avignon / 2026 - Entretien / Julie Denisse

Julie Denisse rend hommage à l’héroïne « Jeanne La Rebelle » portée par le texte de Joseph Delteil

Julie Denisse rend hommage à l’héroïne « Jeanne La Rebelle » portée par le texte de Joseph Delteil - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Avignon Off. Artéphile
©Julie Denisse dans Jeanne La Rebelle. © Emile Zeizig
Julie Denisse dans Jeanne La Rebelle. © Emile Zeizig

Artéphile / texte d’après Joseph Delteil / mise en scène Julie Denisse

Publié le 30 mai 2026 - N° 345

Accompagnée du compositeur et accordéoniste François Heim, Julie Denisse porte à la scène la Jeanne d’Arc de Joseph Delteil (1894-1978). Une héroïne indocile, puissante, émancipatrice…

Comment est née l’envie de vous emparer de la Jeanne d’Arc de Joseph Delteil ?

Julie Denisse : J’ai découvert Joseph Delteil en lisant sa Jeanne d’Arc, il y a une quinzaine d’années. J’ai alors eu un véritable coup de foudre : à la fois pour l’auteur et pour Jeanne. Tous deux sont pour moi, à présent, indissociables.

Quel regard portez-vous sur cette œuvre ?

J.D. : Joseph Delteil a écrit Jeanne d’Arc en 1925. La sortie de ce roman a créé un véritable scandale. Ni empreinte de la culture catholique classique, ni tout à fait punk, son héroïne est une figure singulière et émancipatrice. Joseph Delteil ose déconstruire, questionner, redécouvrir Jeanne, mais aussi la littérature, les deux démarches étant pour lui inséparables. L’écriture de Delteil me relie à une joie profonde. Elle me bouleverse. Sa langue est puissante et poétique, déchirante, drôle… Elle a quelque chose de brutal et d’extravagant, de baroque et de sensuel, comme un fleuve tumultueux qui plonge dans l’humain de manière brûlante et intense. Même s’il respecte la légende, Delteil nous fait redécouvrir Jeanne d’Arc. Il dresse un portrait de femme de toute beauté, que nous suivons de sa naissance à sa mort. Une femme libre, gaie, hardie, révolutionnaire…

« Joseph Delteil ose déconstruire, questionner, redécouvrir Jeanne, mais aussi la littérature… »

Quel rôle la musique de François Heim joue-t-elle dans la représentation ?

J.D. : Elle est fondamentale. François Heim et moi cherchions un texte qu’il puisse accompagner à l’accordéon. Jeanne d’Arc s’est imposé. Car ce roman appelle la musique. Les compositions de François Heim donnent une couleur musicale à chaque scène. L’accordéon rit, pleure, gémit, introduit, cadence… Il fait glisser la langue de Delteil vers du parlé-chanté, parlé-gueulé, vers une complainte ou un chant pur. François Heim est un musicien unique, à la sensibilité vibrante. Son écoute et sa drôlerie en font un compagnon de jeu merveilleux.

Quelles sont les grandes lignes de votre mise en scène ?

J.D. : La forme du spectacle est simple et brute, elle se passe de décor et d’artifice. L’imagination est souveraine. Tout repose sur les interprètes et le texte, dans une grande proximité de jeu avec les spectateurs. Deux tabourets, deux perruques en laine, des bouts de ficelles : nos deux silhouettes décalées forment un duo clownesque. Nous sommes les enfants de Don Quichotte et Sancho Panza.

 

Entretien réalisé par Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Jeanne La Rebelle
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Avignon Off. Artéphile
7 rue BourgNeuf, 84000 Avignon

à 10h30. Relâche le dimanche. Tél. : 04 32 70 14 02. Durée : 1h20.

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