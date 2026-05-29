Récit autobiographique d’une enfance cassée et d’une vie traversée par l’alcoolisme et la toxicomanie, Défoncé retourne les forces obscures de François Créton en énergie joyeuse.

Dans le genre vie fêlée François Créton se pose là. Né en 1964, le comédien a été violé à 9 ans, est devenu alcoolique à l’âge de 11, toxico puis prostitué à 15 ans. D’abord livré à lui-même par des parents trop occupés à faire leur vie, il a ensuite dérivé pendant 40 ans dans un parcours chaotique qui ne l’empêchera pas de devenir lui-même père de trois enfants et de poursuivre bon an, mal an, sa vie d’acteur. C’est cette vie cabossée que François Créton a racontée dans Fuck off les années 80, qu’il a évoquée dans le film Beautiful loser, et qu’il relate également dans Défoncé, avec sa guitare électrique qui fait résonner ses failles intérieures. Il est accompagné par Marie Degranges, complice et metteuse en scène du spectacle qui commente ses propos, parfois avec une tendre ironie, ou en rectifie fond et forme (« oui, c’était un viol » « non, on ne dit plus folle »). Le duo, pendant près d’une heure et demie, retrace avec une espèce de légèreté ce chemin qui n’en finit pas d’étonner et qu’on a peu l’occasion de voir déployé sur scène, celui d’un homme cassé par la vie qui s’enfonce, ou plutôt se défonce, parce qu’il trouve là le seul moyen de sa survie.

Toujours excessif et entier

Gueule marquée, physique sec et musclé à la Iggy Pop, allure punk – t-shirt Suicide Alan Vega – avec quelque chose d’androgyne et de fragile tout à la fois, François Créton parle comme il est, direct, un peu brut et poétique dans le genre urbain. Il vient d’une autre époque, des années 70 où l’on sert de la bière (sans alcool) à la cantine, où les surveillants d’école tapent encore, où il ne fait pas bon être « pédé », où la masculinité s’exprime à fond et les pétards circulent entre hippies. Au rock succède le punk, signe d’une société qui entre avec angoisse dans un capitalisme effréné et sans futur. La violence patriarcale, elle, s’exprime sous forme de brimades violentes, de haine des homos, de relations sexuelles tarifées ou non consenties avec ce mineur qui atteint la majorité à moitié détruit. Comment a-t-il réussi à survivre à cette trajectoire où l’overdose, le sida et l’accident de moto guettaient à chaque tournant ? C’est le lieu de la fin de ce spectacle qui s’achève en conversion radicale à l’eau et au pardon christique. Toujours excessif et entier, le double autobiographique que raconte François Créton y laisse dans l’ombre quelques parts de sa vie – ses parents, ses femmes, ses emplois –, se focalisant sur les épiphanies successives qui lui permettent de s’en tirer. Sur son dos, il arbore enfin tatoué l’aphorisme de sa salvatrice vitalité.

Eric Demey