Le comédien et conteur Etienne Minoungou réunit des textes d’Edouard Glissant et Sony Labou Tansi pour une conversation entre eux et avec le public, en quête de lumière retrouvée et de nouvelles utopies.

« Sony Labou Tansi, poète, dramaturge et écrivain, a laissé une œuvre impressionnante mais mal connue. En 2015, au Seuil, Greta Rodriguez-Antoniotti a réuni ses inédits, lettres ouvertes et intimes, et conférences. Vingt ans après sa mort, ce recueil révèle le visionnaire avertisseur, d’une lucidité extrême sur le devenir du monde. J’ai réuni ces textes inédits dans une première forme : Si nous voulons vivre. Edouard Glissant est mieux connu : il est le poète, écrivain et philosophe théoricien du Tout-Monde. J’ai tiré de son œuvre colossale une parole à partager : Le Tremblement du monde. Accompagné par la saxophoniste Katrine Suwalski et le multi-instrumentiste Simon Winsé, je réunis ces deux formes pour Avignon, et fais dialoguer ces deux voix, pour mettre en miroir leurs prophéties et leur invitation à enfanter de nouveaux mondes au cœur de nos humanités.

Ex tenebris lux

L’Intraitable Beauté du monde est le titre de la lettre ouverte adressée par Chamoiseau et Glissant à Obama, lors de son élection. Ils voyaient en lui cet enfant d’Afrique et d’Amérique devenu président des États-Unis, l’imprévisible qu’ils appelaient de leurs vœux. La beauté du monde est inouïe, indomptable. Il est peut-être difficile d’y croire, aujourd’hui que tout nous ramène aux ombres, mais c’est dans ces moments les plus sombres que cette beauté est à notre portée. Il faut écouter les poètes qui continuent de nous dire qu’au milieu du gouffre, il y a de la lumière. Le point d’interrogation qui sert de titre à l’édition 2026 du festival rejoint cette conviction. Il nous faut nous interroger sur notre part à faire pour que cette beauté nourrisse nos résistances et nos luttes. Mon théâtre est un théâtre de la sobriété et de la conversation. La mise en dialogue se fait aussi avec le public. Je souhaite créer une sorte d’assemblée délibérative sous l’arbre à palabres, pour une parole vivante. Le théâtre ne résout rien, certes, mais le fait de se réunir ouvre le dialogue préalable à toute utopie nouvelle à inventer. »

Propos recueillis par Catherine Robert