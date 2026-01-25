Jeanne au bûcher avec Judith Chemla

Judith Chemla tient le rôle de Jeanne d’Arc dans le chef-d’œuvre d’Honegger, dirigé par Alan Gilbert.

L’an dernier, sur la scène des Bouffes du Nord, Judith Chemla incarnait l’humanité, la foi et la droiture de la « Pucelle d’Orléans » dans Le Procès de Jeanne, inclassable performance signée par le metteur en scène Yves Beaunesne et le compositeur Camille Rocailleux (l’œuvre sera reprise à partir du 14 avril). Jeanne a souvent inspiré des ouvrages hors normes : l’oratorio d’Arthur Honegger est l’une des grandes œuvres singulières de la première moitié du xxe siècle, réalisant un équilibre miraculeux entre le texte de Claudel et la musique, la déclamation et le chant, l’archaïsme assumé de certaines parties musicales et la modernité de l’orchestration. Il y a aussi quelque chose de cinématographique dans cette écriture qui superpose les plans sonores. Judith Chemla, qui reprend le rôle créé par Ida Rubinstein, est entourée de solistes, chanteurs ou comédiens, ainsi que des chœur, maîtrise et Orchestre philharmonique de Radio France. En ouverture, No !, de la compositrice Chaya Czernowin, chant de protestation et de lamentation pour deux sopranos et orchestre.

Jean-Guillaume Lebrun