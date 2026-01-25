Pierre Lebon renoue avec l’esprit baroque du masque anglais pour une mise en scène de Didon et Enée de Purcell, où la distribution vocale entièrement féminine est accompagnée par l’ensemble Les Surprises, dirigé par Louis-Noël Bestion de Camboulas.

Lorsque Didon et Enée est créé en 1689 à la Boarding School for Girls dans le quartier de Chelsea à Londres, Purcell tient lui-même la partie de clavecin, et l’ensemble des rôles et des danses est interprété par les pensionnaires de l’établissement. Dans l’esprit de cette première représentation, Louis-Noël Bestion de Camboulas a choisi un plateau vocal entièrement féminin – six candidates du dernier concours de chant de Clermont-Ferrand. Avec son ensemble Les Surprises et le spectacle de Pierre Lebon, le chef français renoue avec les codes du masque anglais, mêlant théâtre et musique. Des extraits de l’Enéide de Virgile, la source de cette condensation de l’histoire tragique de la reine de Carthage, et des scènes tirées de pièces de Shakespeare, jalonnent cette version hybride portée par une dynamique de troupe, dans un décor marin conçu à la manière des machines baroques.

Gilles Charlassier