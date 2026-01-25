La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Concert symphonique - Agenda

Beethoven par Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey

Beethoven par Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey
©Légende : Le pianiste Sunwook Kim et Insula Orchestra Crédit : Julien Benhamou
Légende : Le pianiste Sunwook Kim et Insula Orchestra Crédit : Julien Benhamou

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Sous la direction de Laurence Equilbey, Insula Orchestra et les musiciens de l’académie Insula Camerata, initiée en 2025 avec le CRR de Paris, jouent la Septième Symphonie de Beethoven et son Premier Concerto pour piano, avec Sunwook Kim.

Depuis les pionniers, tels Brüggen, Gardiner ou Norrington, l’interprétation de Beethoven sur instruments d’époque est désormais installée dans le paysage et, avec des sonorités moins patinées, contribue à renouveler l’écoute de la révolution musicale provoquée par le compositeur allemand. Bien qu’encore ancré dans la tradition mozartienne, le Concerto pour piano n°1 en ut majeur op. 15, œuvre d’un jeune virtuose de 25 ans, enrichit l’effectif instrumental, clarinettes, trompettes et timbales, et utilise, dans l’Andante, les ressources de la variation qui irriguent, plus de quinze ans après, toute la Symphonie n°7 en la majeur op.90. Des quatre mouvements dont Wagner disait qu’ils étaient une « apothéose de la danse », l’Allegretto aux allures d’hypnotique marche funèbre a immédiatement rencontré le succès, au point d’être bissé lors de la création en 1813.

 

Gilles Charlassier

A propos de l'événement

Beethoven par Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey
du mercredi 18 février 2026 au jeudi 19 février 2026
La Seine Musicale
Auditorium, Île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt

à 20h. Tél. : 01 74 34 53 53.

