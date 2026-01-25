Le pianiste Yoav Levanon déroule un programme fleuve, de Couperin et Rameau à Chopin et Rachmaninov.

Il n’a que 21 ans mais Yoav Levanon s’est déjà fait un nom pour ses programmes audacieux et sa virtuosité sans faille. À Paris, il est déjà une figure familière, à la Fondation Louis Vuitton, à la Maison de la Radio ou au Théâtre des Champs-Élysées, où il revient après le copieux florilège d’Études (Chopin, Rachmaninov, Liszt) l’an dernier. Chopin et Rachmaninov sont toujours là (les Ballades du premier et les Variations sur un thème de Chopin du Russe), malicieusement précédés de pièces de Couperin et Rameau et d’un Schumann peu courant (les Études en forme de canon composées à l’origine pour piano à pédalier), avant le Menuet sur le nom de Haydn et Islamey de Balakirev, qui a longtemps passé pour l’indépassable sommet de la virtuosité pianistique.

Jean-Guillaume Lebrun