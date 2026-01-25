La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°339
janvier 2026
Classique / Opéra - Agenda

Yoav Levanon déroule un programme fleuve, de Couperin et Rameau à Chopin et Rachmaninov

Le pianiste Yoav Levanon. © Simon Fowler

Théâtre des Champs-Élysées / piano

Publié le 25 janvier 2026 - N° 340

Le pianiste Yoav Levanon déroule un programme fleuve, de Couperin et Rameau à Chopin et Rachmaninov.

Il n’a que 21 ans mais Yoav Levanon s’est déjà fait un nom pour ses programmes audacieux et sa virtuosité sans faille. À Paris, il est déjà une figure familière, à la Fondation Louis Vuitton, à la Maison de la Radio ou au Théâtre des Champs-Élysées, où il revient après le copieux florilège d’Études (Chopin, Rachmaninov, Liszt) l’an dernier. Chopin et Rachmaninov sont toujours là (les Ballades du premier et les Variations sur un thème de Chopin du Russe), malicieusement précédés de pièces de Couperin et Rameau et d’un Schumann peu courant (les Études en forme de canon composées à l’origine pour piano à pédalier), avant le Menuet sur le nom de Haydn et Islamey de Balakirev, qui a longtemps passé pour l’indépassable sommet de la virtuosité pianistique.

 

Jean-Guillaume Lebrun

A propos de l'événement

Yoav Levanon
du vendredi 20 février 2026 au vendredi 20 février 2026
Théâtre des Champs-Élysées
15 avenue Montaigne, 75008 Paris

à 20h. Tél. : 01 49 52 50 50.

