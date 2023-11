Jean-Christophe Maillot réunit sur scène 240 artistes et offre aux Ballets de Monte-Carlo une nouvelle version monumentale de L’Enfant et les Sortilèges.

En mars 1925 était présentée pour la première fois à l’Opéra de Monte-Carlo L’Enfant et les Sortilèges, fantaisie lyrique créée par Ravel sur un livret de Colette et chorégraphiée par Balanchine. On y découvrait l’histoire d’un enfant qui, mécontent d’avoir à faire ses devoirs et sermonné par sa mère, molestait dans un accès de colère les objets et animaux qui l’entouraient. Lorsqu’épuisé il s’écroulait dans un fauteuil, ces derniers par magie s’animaient et prenaient la parole, exprimant leur désir de vengeance. Soixante-sept années plus tard, Jean-Christophe Maillot donnait à la principauté sa version de cette comédie musicale avant l’heure. Féru de Ravel, le Prince Rainier III saluait alors le travail de celui qui s’apprêtait à prendre la tête des Ballets de Monte-Carlo.

Une production fastueuse

À l’occasion des célébrations du centenaire de la naissance du souverain, le chorégraphe revisite aujourd’hui cette œuvre dans une production monumentale à la scénographie ambitieuse qui promet d’être féérique. En effet, pas moins de cinquante danseurs, quatre-vingt-dix musiciens et cent choristes partageront la scène du Grimaldi Forum, une académie de jeunes chanteurs étant même créée spécialement pour cette occasion par Cecilia Bartoli. Une production fastueuse qui permettra de goûter la succession tambour battant des 21 tableaux voulus par le génial compositeur qui mêlait jazz, foxtrot, ragtime, polka ou encore valse dans cette œuvre atypique. Avant de dévoiler cette création, Les Ballets de Monte-Carlo donneront La Valse de George Balanchine.

Delphine Baffour