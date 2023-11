« Fantasie minor », chorégraphie de Marco da Silva Ferreira

Deux interprètes, avec un profil plutôt hip-hop au départ, percutent une mélodie classique avec la fantaisie débridée que promettent son titre et le chorégraphe Marco da Silva Ferreira.

C’est une chorégraphie à quatre pieds pour piano à quatre mains vertigineuse. Sur un tout petit carré blanc de 4m2, Chloé Robidoux et Anka Postic s’en donnent à cœur joie. Ils dansent ensemble depuis l’enfance et peuvent tout tenter. Du hip-hop aux pointes (mais chaussés de godillots !), de l’afro-house à l’électro en passant par la capoeira, leurs corps épousent la Fantaisie en fa mineur D. 940 de Franz Schubert. Il faut dire que le chorégraphe portugais Marco da Silva Ferreira n’hésite jamais à mélanger tous les genres de danse, qu’elles soient urbaines, traditionnelles ou issues du clubbing, pour en faire le miel de ses pièces, toutes d’une précision folle et d’une écriture éblouissante d’inventivité. Ce spectacle ne déroge pas à la règle, utilisant le procédé du Mickeymousing (synchroniser musique et image comme dans les dessins animés) pour plus d’efficacité, et bien sûr de burlesque savoureux. De sauts en sursauts, de glissements en cavalcades, cette Fantasie minor s’annonce comme un duo majeur !

Agnès Izrine