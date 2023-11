« Mutual Information » de Liz Santoro et Pierre Godard

Ce duo, d’inspiration mathématique, nous emporte vers une histoire relationnelle entre deux personnes aux identités troublantes.

Elles se ressemblent, et leur danse va sans doute contribuer à jeter le trouble dans le regard du spectateur, mais sans doute aussi dans leur propre relation. Peut-on devenir l’autre ? Tous deux scientifiques chevronnés, Pierre Godard et Liz Santoro puisent dans la notion d’« information mutuelle » les ressources pour questionner la dépendance et le couple. Sur scène, deux femmes jouent sur l’identique, la variation, tentant d’anticiper sur les mouvements de l’autre. Les costumes sont « empruntés » à différentes œuvres de chorégraphes contemporains des années 80 à nos jours. D’une représentation à l’autre, l’aléatoire et l’incertitude se joignent à leur exploration intime, dansée par Liz Santoro et Jacquelyn Elder.

Nathalie Yokel