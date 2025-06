Nicolas Heredia invite à ralentir avec « La Fondation du Rien ».

Après L’Origine du monde (46×55) en 2019 et À ne pas rater en 2022, Nicolas Heredia revient à La Manufacture avec La Fondation du rien. Une nouvelle création insolite et ludique qui se propose de nous aider à fabriquer des plages de temps libre pour échapper au trop-plein de nos vies surmenées.

C’est en 2007 que l’auteur, metteur en scène, scénographe et comédien Nicolas Heredia a fondé sa compagnie, baptisée La Vaste Entreprise, avec pour ambition d’élaborer des objets artistiques à mi-chemin entre le spectacle vivant, les arts visuels et la performance. « En fondant cette compagnie, mon envie était d’inventer et de proposer des formes qui puissent se jouer à la fois dans des théâtres, dans des centres d’art et dans l’espace public, explique l’artiste aux multiples facettes. Cela, afin de varier les adresses et de toucher des publics très différents les uns des autres. » Interrogeant notre rapport au temps et, plus généralement, les paradoxes de nos existences contemporaines, les créations de La Vaste Entreprise misent sur un sens aigu du décalage et du détournement pour nous surprendre et nous amener à remettre en cause certains de nos enfermements. Fruit de cette démarche singulière et ludique, le volet scénique de La Fondation du rien est présenté, dans le cadre d’Avignon Off, à La Manufacture.

Un dispositif hybride et interactif

Né en 2023, ce dispositif hybride et interactif se décline en trois formes. La première : un site internet (www.fondationdurien.org) qui propose un catalogue d’activités auxquelles chacun est invité à s’inscrire en ayant la certitude qu’elles seront annulées. Le temps ainsi libéré pourra être employé aux choses les plus inespérées : rêvasser, se balader, ne rien faire… La deuxième : un stand disposé dans l’espace public qui présente une œuvre-jeu que les passantes et passants ont la possibilité d’explorer en s’inscrivant à une activité annulée. La troisième, clé de voûte du projet : un spectacle interprété par Nicolas Heredia qui vise à « faire collectivement et joyeusement l’expérience de La Fondation du Rien ». Mais le fondateur de La Vaste Entreprise ne souhaite pas trop en dire sur le déroulement de cette représentation. Il nous invite à le rejoindre les yeux fermés. Ce qui est sûr, c’est qu’il sera question de temps, de débordement, de vitesse, de ralentissement, de trop-plein, de vide… Avec l’humour et l’intelligence comme fil rouge de ce spectacle-jeu dont les spectateurs — placés sous le patronage de Bartleby, le personnage d’Hermann Melville — sont les antihéros.

Manuel Piolat Soleymat