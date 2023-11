The Köln Concert de Trajal Harrell

S’emparant du mythique Köln Concert de Keith Jarrett et lui associant la voix mélancolique de Joni Mitchell, Trajal Harrell nous offre un moment de grâce.

En guise d’au revoir, Trajal Harrell et six danseurs du Schauspielhaus Zürich Dance Ensemble nous offrent une mise en mouvement du mythique concert que donna Keith Jarrett, pourtant très fatigué et sur un piano de piètre qualité, à l’Opéra de Cologne en janvier 1975. Un pur moment de grâce dont l’enregistrement est devenu l’un des disques de jazz les plus vendus. Lui associant les mélancoliques mélodies de la canadienne Joni Mitchell et ses propres mouvements emplis d’élégance et de délicatesse, il clôt en beauté le portrait que lui a consacré le Festival d’Automne à Paris.

Delphine Baffour