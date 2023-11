Les jeunes virtuoses du Ballet Preljocaj Junior réactivent le répertoire de la compagnie en reprenant Paysages après la bataille, créée il y a vingt-six ans.

NDT2, Shechter II… Les plus grandes compagnies se sont dotées de ballets juniors dont la raison d’être est de parfaire la formation de jeunes danseurs tout juste diplômés en les jetant dans le grand bain de la scène et de la création. Le Ballet Preljocaj ne fait pas exception et recrute chaque année six artistes-apprentis choisis après une pré-sélection puis une audition, dans le cadre des programmes européens et internationaux des écoles supérieures.

Pulsion contre intellect

Si l’on a pu revoir avec délectation l’été dernier les chefs-d’œuvre que sont Noces et Annonciation interprétées par le Ballet Preljocaj, c’est au Ballet Junior qu’incombe cette fois la reprise d’une autre œuvre fameuse du répertoire : Paysages après la bataille. Créée en 1997 dans la Cour d’honneur du Palais des papes, cette pièce pour treize danseurs propose une réflexion sur l’art et la création dans un dialogue imaginaire entre les pulsions sombres exaltées par Joseph Conrad et l’approche conceptuelle du père des ready-made, Marcel Duchamp. Cette succession de scènes dont certaines sont devenues culte, comme cette danse virtuose de six hommes et trois chaises reprise par le G.U.I.D. (Groupe Urbain d’Intervention Dansée), demandent un engagement et une précision monstre. Alors que sa création se fera en mars au Théâtre du Pavillon Noir, le Théâtre de la Ville nous invite à un moment rare : celui de la transmission à ces jeunes interprètes d’exception lors de répétitions publiques.

Delphine Baffour