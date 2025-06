Mayra Andrade chante « reEncanto »

Sur son récent disque reEncanto, la chanteuse cap-verdienne Mayra Andrade atteint des sommets.

Mieux qu’un best of, « un best of myself » assurait à sa sortie Mayra Andrade, à propos de cet album né d’un enregistrement saisi lors d’un concert à l’Union Chapel de Londres en novembre 2022 au cours de la tournée reEncanto. Soit un « réenchantement » de titres qu’elle grava par le passé. La Cap-Verdienne y choisit de poser sa voix en toute simplicité, auprès d’un guitariste, un format consacré par tous les grands auteurs de la musique capverdienne. Djode Almeida s’avère de fait le parfait compagnon pour cette balade subtile, entre histoires d’amour et prises de paroles sur le terrain sociétal.

Jacques Denis