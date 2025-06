À partir d’un matériau biographique, Jean Boillot met en jeu des adolescences nourries de musique classique. Un spectacle entre théâtre et musique qui explore le maelström d’émotions dans lequel, ado, on se construit.

Deux personnages d’ados qui se passionnent pour le piano comme on le ferait pour le foot ou le rap. Premiers amours, émois, colères et questionnements du monde traversent une adolescence baignée de musique classique et d’émotions. Quand trente ans plus tard, deux anciens élèves musiciens se retrouvent pour enfin réussir à monter un concert de Schubert – la Fantaisie en fa mineur –, leur enfance de l’art resurgit sur scène.

Un théâtre où l’amitié s’abreuve à Schubert

Quatre mains fait partie d’un cycle de spectacles que Jean Boillot, ancien directeur du CDN de Thionville, consacre aux rapports des adolescents avec l’art. L’auteur Alexandre Koutchevsky y mélange éléments fictionnels et biographiques de trois artistes, le metteur en scène Jean Boillot et les interprètes Aline le Berre et Elios Noël, qui se sont connus, jeunes, au Conservatoire de Nice. Comment la musique classique les a-t-elle façonnés, comment l’adolescence aborde-t-elle une musique qu’on pense généralement réservée aux vieux ? Dans une mise en scène tout en proximité, et bien sûr dans un théâtre où abonde la musique, Quatre mains offre l’occasion de découvrir le classique (et l’adolescence) autrement.

Eric Demey