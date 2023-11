Du 14 décembre au 4 janvier, le Monaco Dance Forum et les Ballets de Monte-Carlo proposent un festival exceptionnel, qui réunit une pléiade d’artistes, chorégraphes, danseurs, musiciens et propose une création mondiale de Jean-Christophe Maillot.

La saison des Ballets de Monte-Carlo s’ouvre avec le Monaco Dance Forum. Et comme toujours, ce festival hivernal offre une programmation éclectique et enthousiasmante, qui mobilise toutes les composantes de la danse d’aujourd’hui. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, il a l’audace de lancer cette édition avec les compagnies de danse inclusive 6e Sens et Dk-BEL qui font appel à des personnes en situation de handicap. C’est beau, titre de leur création, approfondit cette notion esthétique qui prend souvent ses racines dans le champ émotionnel. Hervé Koubi et son Sol Invictus (Le Soleil invaincu) prennent le relais et diffusent sa luminosité généreuse avec dix-sept danseurs venus de contrées parfois lointaines, assemblés en foule bigarrée, soudée par ses singularités qui crée une communauté universelle. Acrobaties prodigieuses et hip-hop virtuose rythment cette création exceptionnelle. En clôture, une Carmen hispano-nordique du chorégraphe suédois Johan Inger s’attaque au mythe de la femme fatale. Sa Carmen est bien plus une femme-enfant qui teste ses pouvoirs de séduction que la croqueuse d’hommes campée par l’opéra de Bizet face à un Don José instable et violent. Ovationnée dans le monde entier, la pièce, qui a reçu un « Benois de la Danse » en 2016, s’acclimate parfaitement au caractère passionné des danseurs des Ballets de Monte-Carlo.

Ravel à l’honneur

Mais l’événement de ce festival reste sans conteste la création de L’Enfant et les sortilèges de Jean-Christophe Maillot sur la musique de Maurice Ravel. 240 artistes seront réunis sur la scène au Grimaldi Forum pour donner corps à ce spectacle grand format : Les Ballets de Monte-Carlo, L’Orchestre Philharmonique, Les Chœurs de l’Opéra de Monte-Carlo, une Académie de jeunes chanteurs créée spécialement pour cette occasion par Cecilia Bartoli, et enfin Le Chœur d’enfants de l’Académie Rainier III, le tout pour fêter le centenaire de la naissance du Prince Rainier III. Cette création, sur un livret de Colette, est également une page de l’histoire prestigieuse des Ballets de Monte-Carlo, puisque sa « Première » par les Ballets russes avec une chorégraphie de George Balanchine eut lieu à Monaco en 1925 ! Cette fable poétique et délicate, précurseuse d’une forme de comédie-musicale, est un véritable tremplin pour l’imaginaire. Avec une scénographie ambitieuse et une chorégraphie somptueuse, Maillot s’empare de ce monde merveilleux, où les objets reprennent vie et les animaux se coalisent pour donner une leçon à un enfant capricieux. Pour faire bonne mesure, Les Ballets de Monte-Carlo donneront La Valse créée par George Balanchine et Maurice Ravel en 1934, que ce dernier qualifiait de « danse sur un volcan ». Et pour cause !

Agnès Izrine