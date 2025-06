Une dystopie en mode burlesque, Brésil 2016 l’heure de l’effroi donne à voir deux clowns dans un Brésil ravagé par la misère et la crise écologique.

En 2025, s’ouvre l’année du Brésil, qui renforce les échanges culturels. C’est dans ce cadre que le Grupo Zabriskie Teatro présente Brésil 2016, l’heure de l’effroi. Le 2016 du titre marque le point de départ de la fable, via un coup d’État. Mais l’action se déroule quelque 20 ans plus tard, quand les effets de la bascule politique sont bien établis. Misère proliférante, canicule tenace et territoires inhabitables, au milieu de détritus amoncelés au pied de palissades taguées : les deux bouffons sans abri cherchent tant bien que mal à survivre dans une société où les riches ont achevé de faire sécession. Au pied d’une résidence de luxe, ils déploient leur humour caustique qui se cogne contre les murs. Dans un jeu masqué, dans la tradition d’un théâtre du corps issu de la commedia dell’arte, ils forment un duo naïf, bouffon et un brin désespéré qui questionne à travers ce spectacle notre devenir à tous.

Eric Demey