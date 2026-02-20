La diva espagnole Silvia Perez Cruz à Olympia

La diva espagnole Silvia Perez Cruz devrait encore une fois combler le public parisien, aimanté depuis des années par son chant magnétique.

C’est peu écrire que Sílvia Pérez Cruz représente l’un des plus grands succès de la musique populaire espagnole de la dernière décennie. Tout à la fois fermement vibrante et doucement enivrante, sa voix emprunte de multiples registres folk, jazz, flamenco et mélodies latino-américaines, conférant à chacune de ses prestations un caractère unique. C’est donc en toute logique qu’elle se retrouve enfin à l’Olympe parisien, avec dans ses bagages son dernier album Toda la vida, un día. Soit une réflexion autour de l’idée de transformation née lors de la pandémie mondiale, qui se traduit en vingt et une chansons structurées en cinq mouvements. Le dernier s’intitule « la renaissance », comme le meilleur des symboles.

Jacques Denis