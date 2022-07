J’ai si peu parlé ma propre langue, une mémoire au féminin mise en scène par Agnès Renaud

À partir de l’histoire de sa propre mère, Agnès Renaud met en scène J’ai si peu parlé ma propre langue, comédie historique sur l’Algérie des années 60. Un joyeux gang de femmes pour un travail mémoriel insolite et émouvant.

C’est une histoire de femmes. Il y a d’abord Carmen Sintès, dont « L’Amicale du Soleil, la radio de tous les rapatriés d’Algérie » consacre une émission. Dans le petit studio de radio, il y a ensuite Jeannine, une vieille amie d’Algérie. Il y a Angèle Dériaut, écrivaine. Il y a Rosa, productrice de l’émission qui a connu la guerre. Il y a Mathilde, la nièce attachée aux exactitudes historiques. Et il y a toutes les autres, celles qui ont traversé l’histoire et la Méditerranée. Agnès Renaud met en scène le récit d’une vie et à travers lui, celui d’une mémoire complexe. Entre intime et politique, à l’aide d’archives, de témoignages, la pièce reconstitue le fil d’une époque, celui qu’on ne trouve pas dans les manuels d’histoire et qui traverse les générations.

Un studio de radio installé au plateau

« Faire le boulevard », la coloc à Alger, les correspondances postales… C’est par tout un tas d’anecdotes que la pièce retrace le parcours de Carmen, qui quitta l’Algérie au moment des « événements ». La joyeuse et survoltée bande de femmes déroule son émission et refait l’Histoire de manière informelle, et pourtant on ne peut plus vraie, de l’indépendance de l’Algérie aux premières revendications féministes. C’est drôle, touchant et les comédiennes, captivantes dès les premières secondes. Elles sont hôtesses de l’air, De Gaulle, françaises d’Algérie, françaises tout court. Elles chantent, se remémorent, se disputent. Et nous font beaucoup rire.

Louise Chevillard