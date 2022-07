Vive le Sujet série 4, un programme séduisant par Vincent Dupont et Bernardo Montet, Tünde Deak et Léopoldine Hummel

La quatrième série de Vive le Sujet réunit les chorégraphes Vincent Dupont et Bernardo Montet pour Silex et craie (calcédoine et coccolithe), l’autrice Tünde Deak et l’actrice et musicienne Léopoldine Hummel pour Ladilom.

Pour cette quatrième série de Vive le Sujet – dont le principe est de proposer à des auteurs de créer une performance avec un acolyte – Vincent Dupont a souhaité inviter Bernardo Montet. Tous deux sont chorégraphes et interprètes de Silex et craie (calcédoine et coccolithe). Dans un Jardin de la Vierge dont les murs sont ornés d’énormes ballons noirs, on les découvre le visage affublé d’une visière transparente qui, marquée de dessins primitifs, redessine leurs traits. Sur une musique qui pulse de plus en plus fort avant de devenir mélodique, ils explorent divers états et émotions, jouent du corps de l’autre comme des touches d’un piano ou d’un animal, passent du rire au chaos, avant la chute finale de l’un d’entre eux. On suit avec plaisir les deux complices dans cette traversée.

Enquête intérieure

L’autrice Tünde Deak a elle convié l’actrice et musicienne Léopoldine Hummel. Pour Ladilom, elle a préféré se cacher assise derrière une flight case aux parois transparentes et laisser à sa congénère le premier rôle en scène. Elle lui a demandé de prendre sa place, d’être son double. Les deux artistes mènent l’enquête : d’où vient cette chanson traditionnelle hongroise fredonnée pour se réconforter un jour terrifiant d’accouchement ? Dans ce dialogue intérieur à deux voix, il est question avec délicatesse d’enfantement, de filiation et de langage. Elles sont impeccables et c’est absolument charmant.

Delphine Baffour