Marcus et les siens, bouleversante partition de Charif Ghattas

Créée en juin 2022 au Théâtre des Carmes, la pièce Marcus et les siens, écrite et mise en scène par Charif Ghattas, est le récit de l’après. Après le drame, la violence, que devient-on, nous et ceux qui restent, qu’advient-il des liens qui nous unissent ? Une création menée par six comédiens et comédiennes brillants au service d’un texte poignant et délicat. D’une cruelle actualité.

Il y a les pièces que l’on aime beaucoup. Celles que l’on trouve intéressantes, qui nous questionnent. Et il y a celles qui nous captivent et nous submergent. Marcus et les siens est l’une d’entre elles. Alors que les douloureux procès des attentats de 2015 viennent de s’achever, rappelant la souffrance quotidienne des victimes et de leurs proches depuis sept ans maintenant, Charif Ghattas écrit, met en scène et joue Marcus et les siens. Deux ans après l’assassinat de sa femme, Marcus, metteur en scène, rassemble sa troupe de comédien dans son théâtre, pour la première fois depuis le drame. Plus que le malheur lui-même, c’est sa conséquence sur le groupe et les relations fraternelles que va disséquer le texte de Charif Ghattas. La pièce, portée par six comédiens que l’on se doit de nommer : Mélissa Broutin, Augustin de Monts, Quentin Paulhiac, Aurélien Rondeau, Anne Werner et Charif Ghattas, est le lieu d’un haletant périple dans les méandres de la monstruosité, de la vengeance et du pardon.

Des retrouvailles aux aveux, à l’horreur, encore

Cela commence par un long plan dans le noir, crispant, fébrile. Retrouvailles étriquées par le souvenir. Sur le plateau, chacune et chacun tente de reprendre sa place, après deux ans. On comprend peu à peu l’ampleur de la chose, on se demande aussi pourquoi on est là, comédiens et comédiennes inclus. Elles et ils investissent tout le lieu du Théâtre des Carmes, qui semble pensé pour la pièce – à moins de l’inverse. La tension monte. Sans précipiter l’aveu, la délivrance, au contraire amenés pas à pas. Dissimulant ses informations au détour de dialogues, Charif Ghattas réussit à centrer son propos non pas sur l’endroit du drame, mais sur les répercussions sur ceux qui restent. Peut-on tout pardonner à ceux qu’on aime ? Quelle vengeance possible face à la cruauté ? Quelle place laisse-t-on à la violence dans nos vies ? Bouleversants, les comédiens et comédiennes de Charif Ghattas sont brillants de vérité. Une pièce dont on ne ressort pas indemne.

Louise Chevillard