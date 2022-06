Olivier Letellier sollicite notre imaginaire avec Bastien sans main

Première création d’Olivier Letellier à destination des maternelles (pour tous publics à partir de 5 ans), Bastien sans main nous parle de la différence en mêlant générosité du théâtre de récit et poésie du jonglage.

Il s’appelle Bastien. Il a 5 ans et n’a pas d’ami. Car ce petit garçon n’est pas comme les autres. Lorsque Rebecca, la maîtresse, demande à ses élèves de se mettre en rang deux par deux, aucun enfant ne veut le tenir par la main. L’institutrice a beau tenter d’expliquer que Bastien n’est pas méchant, qu’il est simplement différent : rien n’y fait. Elle-même, d’ailleurs, ne sait pas vraiment à quoi tient cette différence… Interprétée par le jongleur Simón Aravena et la comédienne Ariane Brousse, mise en scène par Olivier Letellier, la pièce d’Antonio Carmona sollicite notre imaginaire à travers les enjeux d’une relation singulière et tendre. Une relation qui non seulement aidera Bastien à grandir, mais bouleversera l’existence de Rebecca.

Manuel Piolat Soleymat