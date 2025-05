Laurence Equilbey célèbre Bizet, mais aussi Massenet et Théodore Dubois.

Créée peu avant sa mort, Carmen a permis à Bizet de s’assurer une postérité et un succès populaire jamais démenti. Cette « musique sans mensonge » que Nietzsche admirait – et jetait comme un pavé dans la mare wagnérienne de son temps – nous parle toujours. Laurence Equilbey participe à ce cent-cinquantenaire avec les suites orchestrales de deux des plus célèbres œuvres de Bizet, Carmen bien sûr et L’Arlésienne, ainsi que les Scènes bohémiennes tirées de La Jolie Fille de Perth. Elle invite à la fête ses contemporains Jules Massenet et Théodore Dubois avec deux pages pour violoncelle et orchestre (la Fantaisie concertante teintée d’exotisme de l’un et l’Andante cantabile d’un romantisme poignant de l’autre), sur instruments d’époque, et avec Victor Julien-Laferrière en soliste.

Jean-Guillaume Lebrun