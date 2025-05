À la tête du Chœur et de l’Orchestre philharmonique de Radio France, le compositeur chinois Tan Dun dirige, en première française, son Requiem for Nature.

Connu pour ses musiques de film (Tigre et Dragon notamment) et ses ouvrages qui tissent des liens entre les traditions musicales, théâtrales et rituelles chinoises et la musique occidentale (son Pavillon aux pivoines de 1998), Tan Dun a consacré une large part de son œuvre à la célébration de la nature. Ce Requiem, qui n’en est évidemment pas un au sens canonique, en est une nouvelle illustration, qui évoque, à la manière parfois d’un opéra, l’eau, l’air, le feu et le vivant.

Jean-Guillaume Lebrun